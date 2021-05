Pour la levée de la propriété intellectuelle sur les brevets Covid

L’annonce de Joe Biden a fait bouger les lignes. La semaine dernière, il a assuré que les Etats-Unis étaient prêts à la levée des protections de propriété intellectuelle (PI) pour les vaccins contre le Covid-19, afin d’accélérer la production et la distribution des précieux sérums à travers le monde. La demande était portée depuis quelque temps en vain par une soixantaine de pays dont l’Afrique du Sud ou l’Inde. Aujourd’hui. Emmanuel Macron y serait favorable, mais pas la chancelière allemande, Angela Merkel. Ni l’Union européenne et la Suisse.

Le combat devant l’OMC s’annonçant difficile, une pétition a été lancée à l’intention de Guy Parmelin pour qu’il revienne sur la décision de notre pays. «Il est important de ne pas bloquer l’accès au savoir d’autant plus qu’il a été largement financé par de l’argent public. Il est aussi essentiel de pouvoir aujourd’hui élargir le nombre de centres de production, notamment dans les vaccins à ARN messager. La Suisse elle-même pourrait profiter de ce partage de transfert de technologie. Ce premier pas est nécessaire face aux futures pandémies, qui s’annoncent», commente pour nous le docteur en économie, Samuel Bendahan.

Il s’agit de se décider rapidement, car les écueils existent. Outre les discussions internationales sur la levée des brevets intellectuels, la mise en place de capacités de production, de même que la formation du personnel en biotechnologie prendront un certain temps. Mais il en va de l’existence de centaines de milliers de personnes, alors que plus de 1,3 million de vies ont déjà été perdues à cause de la pandémie.

«Renoncer à la propriété intellectuelle permettrait à tous les pays de choisir de ne pas accorder ou ne pas faire respecter les brevets et PI liés aux médicaments, vaccins, diagnostics et autres technologies contre le Covid-19 pendant toute la durée de la pandémie, jusqu’à ce que l’immunité collective mondiale soit atteinte», confirme Médecins sans frontière (MSF), qui défend depuis le début cette solution juste.

L’association rappelle aussi que cette initiative remonte à 20 ans en arrière, lors de l’épidémie de VIH/sida, lorsque des médicaments génériques abordables contre le VIH, fabriqués dans des pays où les brevets ne bloquaient pas la production, ont commencé à sauver la vie de millions de personnes.

Pétition à signer sur www.brevets-libres.ch