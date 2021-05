Ces pays où les femmes vivent l’enfer

Share this...

Pinterest Linkedin

En lisant dans La Tribune de Genève du 14 mai, l’histoire de Leah au Nigeria, je me suis souvenue des récits effroyables que j’ai lus au cours des années et la répétition infinie de l’horreur, des crimes impunis, de la passivité des États et de l’indifférence du monde. Leah Sharibu a été enlevée par Boko...