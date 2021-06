Lettre ouverte à Christian Levrat

Cher Christian, les défenseurs des services publics de notre pays sont surpris qu’un ancien membre du Conseil national et du Conseil des États, membre ou président de nombreuses commissions de ces deux instances, ex-syndicaliste opposé aux réformes de La Poste et président du parti socialiste pendant 12 ans, reprenne la direction de La Poste.

Toi, Christian, qui as si souvent combattu les réformes de cette institution! Toi qui t’es opposé à la fermeture de plus de 1800 bureaux de poste en 20 ans!

Chacun sait que La Poste rencontre des difficultés – diminution impitoyable, due notamment à la numérisation en cours, au volume des lettres et des opérations de paiement au guichet; augmentation rapide, et même inattendue pendant la pandémie, du commerce en ligne et des colis. Le comportement de la clientèle évolue – à la suite de manipulations des chiffres, des années durant? – et la concurrence augmente inexorablement.

Dans une interview à la RTS du 31 mars 2021, tu parles d’ouvrir le réseau des offices de poste à des tiers. Quels tiers? Se pourrait-il qu’ils soient situés hors de Suisse? Tu annonces aussi ton intention de moderniser La Poste. Qu’entends-tu exactement par moderniser? Tu évoques la stratégie de croissance voulue par le Conseil fédéral. Comment envisages-tu de parler de croissance de La Poste quand une partie de la gauche, gauche à laquelle tu appartiens malgré tout, réclame la décroissance pour l’économie suisse?

Si d’aucuns, bien informés, déclarent que le rôle principal de la poste est de fournir des solutions logistiques aux petites et moyennes entreprises (qui postent 95% des lettres et 93% des colis confiés à la Poste), il est un point qui nous tient à cœur, à nous Acidus, les «petits» de la défense des services publics*: quelle direction, quelle forme vas-tu donner aux «filiales partenaires», censées remplacer les bureaux de poste supprimés, ce bricolage de dernière minute qui fâche la population et sur lequel La Poste comme les médias passent comme chat sur braise? Que feras-tu à mesure que ces filiales fermeront, puisque la loi sur la Poste n’oblige pas à les remplacer?

Autre question des petits usagers que nous sommes: 8400 boîtes jaunes ne sont plus levées le week-end depuis le 4 juin! Que penses-tu de la récente décision de La Poste, appliquée discrètement depuis cette date, de supprimer la relève du courrier déposé dans les boîtes jaunes le week-end, ce dernier n’étant plus relevé que les matins de semaine?

La crédibilité dont tu jouis auprès du personnel de La Poste et ta connaissance de la matière postale te permettront-elles de sauvegarder les emplois du personnel de la Poste? Comment feras-tu pour protéger réellement les salaires?

Faisant fi de tes combats précédents en faveur du service public, vas-tu privatiser Postfinance, comme le souhaite le Conseil fédéral? Si Postfinance devait se voir attribuer un nouveau modèle commercial ou de nouveaux propriétaires, tu dis vouloir préserver les valeurs de ce service universel et de responsabilité sociale. Mais sauras-tu agir sur le Conseil Fédéral afin qu’il redéfinisse les objectifs du service public?

Enfin, toi qui ne manques pas de caractère, accepteras-tu de faire appliquer les lignes stratégiques et les objectifs fixés par le Conseil fédéral?

Surtout, évite de faire comme tes nobles prédécesseurs socialistes, élus pour enterrer La Poste et qui, consciencieusement et fidèlement, ont répondu à la demande du Conseil fédéral et du parlement!

Comme nos autorités, nous te ferons malgré tout confiance, car nous n’avons pas le choix…

Appel à photos libres de droit

Nous utilisons des photos pour illustrer les articles de notre site. Un avocat a cependant trouvé quelques reproductions d’avant 2016 pour lesquelles nous n’avions pas payé les droits d’auteur. Déjà avant, mais surtout dès cette date, nous ne publions que des logos et des photos pour lesquelles les droits d’auteur nous sont donnés.

Nous invitons toute personne solidaire à nous aider en prenant des photos sur toute sorte de thèmes liés aux services publics, dont vous pourriez ensuite nous libérer des droits, comme l’eau, la poste, les CFF, l’AVS, la LPP, les transports publics, etc. Contactez-nous!

Assemblée générale

L’AG d’Acidus aura lieu le 24 juin à 19h30 dans la salle Gibraltar de Pôle Sud (Av. Jean-Jaques Mercier 3, Lausanne). Nous parlerons des transports publics gratuits. Vous êtes tous cordialement invités!

Infos sur www.acidus.ch, contact: acidus@acidus.ch