Nouvelle plainte contre Bolsonaro à la Cour pénale internationale

L’ONG basée à Vienne a rendu public son réquisitoire intitulé La planète contre Bolsonaro, à travers lequel elle affirme que la politique de l’exécutif brésilien représente une «attaque généralisée contre l’Amazonie, contre ceux qui dépendent de la forêt et aussi contre ceux qui la défendent».

Un cancer dans les poumons de la planète

Selon l’organisation non gouvernementale, l’action du président d’extrême droite provoque des situations de persécution, de meurtre et de souffrance inhumaine dans la région et dans le monde entier. L’Amazonie étant toujours le poumon de la planète, sa destruction affecte tout le monde, souligne Johannes Wesemann, fondateur de l’ONG.

AllRise affirme que le gouvernement Bolsonaro est responsable de la déforestation de plus de 4000 km² de forêt amazonienne chaque année, et que le taux de déforestation a augmenté de 88% depuis son entrée en fonction. Elle l’accuse également d’avoir «systématiquement» tenté d’affaiblir ou de se débarrasser des lois et des organismes officiels qui réglementent ces pratiques, ainsi que des militants de la protection de l’environnement. Il met en évidence l’augmentation très inquiétante des incendies de forêt généralisés et les conséquences néfastes de l’élevage industriel du bétail en Amazonie.

National Geographic a affirmé en juin 2020 que la déforestation de 4567 kilomètres carrés de cette région, due à la production et à la consommation de viande, dépasse les niveaux historiques. Une étude publiée à l’époque a confirmé une augmentation de 54% de la déforestation en seulement dix mois par rapport à la même période de l’année précédente.

Au cours des cinquante dernières années, la déforestation a atteint un coût sans précédent dans l’histoire de l’humanité, faisant disparaître 15% de la végétation mondiale, soit l’équivalent du territoire de l’Espagne, du Portugal et de la France. Le mois de mai 2020 affiche le deuxième taux de déforestation le plus élevé de la dernière décennie: l’Amazonie a perdu 649 kilomètres carrés de forêt native, souligne la publication, qui utilise les données fournies par le système d’alerte sur la déforestation de l’Institut de l’homme et de l’environnement de l’Amazonie (Imazon). La principale cause de cette augmentation continue de l’exploitation forestière réside dans l’expansion de l’élevage extensif de bétail, ainsi que dans la culture du soja. Le Brésil a transféré plus de 60 millions de têtes de bétail dans cette région.

Selon une analyse publiée par la BBC britannique en février 2020, l’Amazonie a perdu plus de 1,7 million d’hectares de forêt primaire en 2019. L’article s’appuie sur les données produites par le système de surveillance de l’Université du Maryland et publiées par Global Forest Watch. Pour visualiser l’ampleur de la dégradation de l’environnement, elle calcule que la perte de forêts en 2018 équivaut à trois terrains de football de forêt vierge défrichés par minute.

Absorption du CO2

Selon l’ONG environnementale Greenpeace, dans les années 1990, cette forêt a absorbé 2 milliards de tonnes de CO2, un chiffre aujourd’hui divisé par deux. La tendance est inquiétante: le moment approche où ce poumon environnemental produira plus de CO2 qu’il ne pourra en absorber. Les six millions de kilomètres carrés de l’Amazonie brésilienne représentent deux tiers de la forêt tropicale restante. Répartie sur huit pays, elle abrite plus de 35 millions de personnes.

Ni le premier, ni le dernier

Le président Jair Bolsonaro fait déjà l’objet de plusieurs plaintes auprès de la Cour pénale internationale. Le 27 janvier dernier, le chef Raoni Matuktire, ardent défenseur de la forêt amazonienne, a accusé le dirigeant sud-américain de «crimes contre l’humanité» et de persécution des peuples autochtones, de destruction de leur habitat et de violation de leurs droits fondamentaux devant la Cour de La Haye. Quelques mois plus tôt, en juillet de l’année dernière, des professionnels de la santé brésiliens ont également demandé une enquête de la CPI pour «crimes contre l’humanité» contre Bolsonaro, cette fois pour sa gestion de la pandémie de Covid-19.

Cependant, la Cour, créée en 2002 pour poursuivre les pires atrocités du monde, n’est pas obligée de donner suite aux nombreuses demandes soumises à son bureau du procureur, qui décide en dernier ressort des affaires qui seront transférées aux juges pour résolution.

En saisissant la CPI, AllRise cherche à expliquer le lien de causalité entre la déforestation massive qui a lieu au Brésil et la situation préoccupante du climat mondial, a déclaré Johannes Wesemann, fondateur de l’ONG. «C’est exactement (…) la définition d’un crime contre l’humanité: la destruction intentionnelle de l’environnement et de ses défenseurs», a-t-il souligné devant la presse internationale.