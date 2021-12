Gauchebdo lance un nouveau média

Réunis en assemblée générale fin novembre, les sociétaires membres de l’association qui édite Gauchebdo ont décidé de lancer un nouveau média articulant un magazine papier et une présence renforcée sur le web, faisant la part belle au contenu vidéo. Fruit d’un long travail de préparation, cette nouvelle publication viendra combler un vide dans le paysage médiatique romand. En effet, il n’existe pas encore dans notre région un magazine critique et combatif, qui propose une analyse à tête reposée de l’actualité. Pour cela, nous avons choisi la formule mensuelle et le format magazine, qui permettra une lecture agréable et davantage d’illustrations.

Pour permettre la réalisation de ce projet, Gauchebdo cessera de paraître sous sa forme actuelle. Les économies réalisées en termes d’impression et d’envois par poste nous permettront de nous engager définitivement dans un modèle financier durable, tout en proposant la même quantité et qualité de contenu (notre magazine comptera 36 pages chaque mois, pour 8 pages par semaine actuellement). Et cela en baissant également le prix de l’abonnement, permettant ainsi à davantage de personnes aux moyens plus modestes de s’abonner.

Nous allons donc continuer à fournir à nos lecteurs et lectrices du contenu de qualité comme actuellement, mais à un rythme plus espacé. Ceci nous permettra de proposer des analyses plus fournies de l’actualité et même d’intégrer des enquêtes plus fouillées. Pour ce qui est de l’actualité quotidienne, nous serons davantage présents sur le web et les réseaux sociaux, ce qui nous permettra d’être plus réactifs qu’actuellement. Pour réaliser cela, l’équipe de rédacteurs et bénévoles actuelle sera renforcée par la contribution de nouvelles personnes compétentes dans des sujets importants: économie, travail, environnement, impérialisme, etc. Thèmes pour lesquels on entend souvent un seul son de cloche dans les médias romands: celui des classes aisées qui les possèdent.

Le nom et l’identité visuelle de ce nouveau média romand seront dévoilés en janvier prochain, le magazine paraîtra pour la première fois avant la fin du premier trimestre 2022. D’ici là, Paris Kyritsis occupera le poste de rédacteur laissé vacant par Jorge Simao, qui déménage hors de Suisse. Nous remercions chaleureusement ce dernier pour son travail durant ces deux dernières années.

Dans un souci d’être le plus proche possible de notre lectorat, nous avons choisi de lancer un sondage qui nous permettra de tenir compte de votre avis sur les aspects à développer dans notre nouveau média. Le sondage et disponible en ligne à l’adresse: https://www.gauchebdo.ch/sondage/

Si vous êtes déjà abonnés à Gauchebdo, vous n’avez aucun souci à vous faire. Votre abonnement sera automatiquement transféré vers notre nouveau média dans des conditions avantageuses grâce à la baisse de prix de l’abonnement. Tous les détails vous parviendront dans un courrier qui vous sera adressé avant la fin du mois de décembre. Dans celui-ci, vous trouverez également le sondage en format papier.

Toute notre équipe remercie du fond du cœur notre lectorat pour sa fidélité et son soutien durant toutes ces années. Nous sommes d’avance très heureux de vous compter à nos côtés pour ce nouveau projet et nous espérons que notre enthousiasme sera largement partagé.

