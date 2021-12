Les vaudois voteront sur les transports publics gratuits

« L’initiative a été signée par plus de 16’500 personnes », se réjouit Fabian Rousseau, responsable de la récolte au sein du comité, « et cela, trois semaines avant la fin du délai, sachant que l’on avait déjà atteint notre objectif minimal plus rapidement ». Pour Luca Schalbetter, coordinateur du comité et vice-président du POP Vaudois « cela prouve un soutien fort de la population au projet, qui est une réponse à l’urgence climatique et sociale ». Fabian Rousseau précise que « la campagne a été très dynamique et le soutien massif ». Le comité remettra l’ensemble des signatures le 19 janvier prochain à la chancellerie. « J’ai été agréablement surpris par l’engagement commun de toutes les forces vives qui nous ont rejoint, l’enjeu pour nous maintenant va être de rassembler autour du projet en dépassant les clivages partisans » confie Fabian Rousseau. Le texte sera probablement soumis en votation au cours du premier semestre 2023.

