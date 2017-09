Les différends entre le Haut et le Bas ne sont pas près de disparaître

Les quotidiens neuchâtelois ont récemment publié l’avis de deux historiens, Jean-Daniel Morerod et Jean-Marc Barrelet, pour tenter de décrypter l’origine des différents entre Haut et Bas du canton. Au Moyen-âge déjà, les deux régions connaissaient des relations tendues, apprend-on. Des rivalités existaient alors entre les seigneuries de Valangin et Neuchâtel et ne se sont arrêtées...