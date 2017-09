Pas de «Papyrus» dans le Jura

La semaine passée, le Parlement jurassien a refusé, par 28 voix contre 26, une motion du groupe Verts et CS-POP défendue par Ivan Godat, demandant que le canton s’inspire de l’opération Papyrus du canton de Genève et régularise la situation de sans-papiers à certaines conditions: intégration réussie, indépendance financière, 10 ans de séjour continu (5 ans pour les familles avec enfant), … Les arguments de lutte contre le travail au noir et la sous-enchère salariale, contre l’hypocrisie de la situation actuelle et l’appel à l’esprit d’ouverture et aux «valeurs chrétiennes» n’ont pas suffi à la droite. PDC et PLR n’ont pas pipé mot dans le débat et ont refusé la motion, comme évidemment l’UDC, alors que PS, chrétiens-sociaux et bien sûr Verts et CS-POP l’ont soutenue.