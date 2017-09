«Olà Portugal», une manifestation qui fait chaud au cœur

Jusqu’au 7 octobre, une multitude d’événements consacrés au Portugal aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mais aussi au Locle et en ville de Neuchâtel. C’est l’Association «Vivre La Chaux-de-Fonds», créée en 2000-2001 et qui compte plus de 500 bénévoles, qui est à l’origine de cette manifestation. A ce jour, elle a déjà organisé plus de 150 événements dont les «Vivamitiés», avec un regard sur l’Italie en 2002, Wallonie-Flandres-Bruxelles Capitale en 2004 ou Helvetissima et ses Suissitudes en 2007.

Sous le nom «Olá Portugal», elle propose aujourd’hui au public une quarantaine d’événements en lien avec la musique ou la littérature, des conférences, du cinéma, du sport, des expositions, mais aussi de la gastronomie. Le but est de faire découvrir plus intensément le Portugal à travers de multiples activités. Il faut savoir que les ressortissants portugais forment la plus importante communauté étrangère du canton de Neuchâtel, avec près de 14’000 personnes. Le succès des «Vivamitiés» permet cette année d’étendre la manifestation au Locle et à Neuchâtel, deux villes qui ont participé à son organisation.

Hasard du calendrier, l’événement se déroule alors que le parlement de La Chaux-de-Fonds est précisément présidé par une ressortissante portugaise, mais également suissesse depuis peu, Maria Belo, membre du POP, qui était présente à l’inauguration. «L’étranger, c’est le dernier arrivé», a déclaré l’ambassadeur du Portugal en Suisse, lui aussi présent, évoquant le fait que dès que quelqu’un s’intègre et que les autochtones s’habituent à lui, il n’apparaît plus comme un étranger.

Soulignons que le chœur des mineurs d’Aljustrel a tiré les larmes de beaucoup d’invités par son interprétation de chants de travailleurs évoquant la force et l’espoir que représente l’union des ouvriers espérant en un avenir meilleur.

Ce type de vaste échange favorise sans aucun doute la compréhension entre les cultures. Les premières manifestations ont du reste été très largement fréquentées.

www.ola-portugal.com