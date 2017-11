Par Urs Rauber, paru dans Vorwärts Traduction et adaptation: Jeannot Leisi et la rédaction Fritz Platten est avant tout connu comme organisateur du fameux retour en train de Lénine à travers l’Allemagne, en 1917. Mais en feuilletant des journaux suisses des années 1912 à 1922 , on se rend compte du rôle important qu’il a...