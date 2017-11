L’avortement légalisé 82 ans avant la Suisse

«Lors des conflits et des grèves, la femme prolétaire, opprimée, timide et sans droits, d’un coup apprend à se tenir debout et droite… la participation au mouvement ouvrier rapproche l’ouvrière de sa libération», affirmait Alexandra Kollontaï, première femme de l’histoire contemporaine a avoir été ministre au sein d’un gouvernement, celui des bolchéviks. En 1920, un...