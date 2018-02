Le Jura fait la guerre au Roundup

Le Jura va faire usage de son droit d’initiative cantonale pour demander l’interdiction du glyphosate sur tout le territoire suisse. Une motion de la députée Eric Hennequin du groupe Verts et CS-POP allant en ce sens a été adoptée par le Parlement jurassien cette semaine, et soutenue par le Gouvernement. Le ministre de l’économie Jacques Gerber a expliqué à la radio jurassienne RFJ que «le Gouvernement avait pris les mesures possibles au niveau cantonal pour diminuer l’utilisation de ces produits. Il a notamment mis en place une campagne auprès des agriculteurs et des jardiniers et demandé aux vendeurs de retirer volontairement le produit des rayons».

900 paraphes demandant aux responsables politiques d’appliquer le principe de précaution et donc d’interdire le glyphosate ont également été déposées à la Chancellerie d’Etat par le collectif Stop Roundup.