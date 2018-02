Un petit tour chez les riches

J’ai évoqué récemment la triste influence des millionnaires Trump et Blocher. Avec beaucoup de pertinence, un vieil ami m’a reproché de n’avoir pas écrit milliardaires. Or qu’est-ce qu’un millionnaire? En Suisse, ils sont plus nombreux que les personnes à l’aide sociale, ai-je entendu, un soir, à la télévision. Effectivement, dès qu’une personne possède une maison bien située, elle est millionnaire. Pourtant, ce mot traduit encore, dans l’esprit du grand public, l’état d’une personne très riche. Est-ce la réalité? La moindre des opérations de regroupements d’entreprises ne s’exprime plus qu’en milliards et ces regroupements s’accélèrent.

Pour illustrer la différence qui existe entre les deux catégories de «richards», mon ami utilise l’image suivante. Un million, en billets de mille, ne représente que 8 cm en hauteur. Les billets de mille du milliardaire ascendent à 80 mètres. Les trois milliards attribués à chacun des deux hommes déjà cités, en billets de 1000 francs entassés les uns sur les autres ascendent à 240 mètres. Un billet de mille, ce n’est pas très épais. Il n’y a donc plus de comparaison possible. Millionnaire et milliardaire ne sont plus de la même famille.

Ces milliardaires, parce qu’ils n’ont plus aucune limite, annihilent complètement le fonctionnement de nos démocraties, manipulent l’opinion publique, s’offrent la plus grande partie des journaux du pays. Blocher en contrôle déjà 25. Il s’offre aussi une télévision personnelle. S’ils doivent passer par la corruption, ils n’ont pas de problèmes non plus. Et que trouve-t-on en face? Un peuple suisse, par exemple, dont 20% des citoyens n’ont pas la capacité d’affronter la moindre facture exceptionnelle qui peut déséquilibrer son budget serré. On trouve aussi un Etat exsangue qui s’oblige, année après année, à limiter ses engagements et ses obligations de base, et qui diminue drastiquement les impôts de ses entreprises, sans préciser à qui appartiennent ces entreprises, organisées en sociétés… anonymes.

L’ONG britannique Oxfam affirme qu’il y a 2050 milliardaires dans ce monde. En 2017, le 1% de la population, donc un humain sur cent, a accaparé 82% de la richesse produite. Cela signifie que 99 humains doivent s’en sortir avec seulement 18% de cette richesse. Comme le deuxième pour cent est aussi âpre au gain que le premier, il ne reste pas grand-chose au 98% restant. Jean Ziegler a souvent dénoncé le nombre d’enfants qui meurent de faim chaque minute. Le système capitaliste prépare une grande catastrophe. Il s’emballe. Il se ridiculise même. Ce n’est pas la récente générosité d’un Bill Gates qui va corriger cette extravagante dérive. Il n’est pas sans intérêt de rappeler que Trump a fait une partie de sa fortune en Russie et Blocher en Chine. Vous avez dit communistes?

Millionnaires, 8 centimètres. Milliardaires, 80 mètres. Ne confondons pas les torchons et les serviettes.