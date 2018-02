Face à la mafia, des vies en état de siège

Les films sur la Camorra, la mafia napolitaine urbaine, tels Gomorra notamment et ses dérivés en série tv ont souvent conditionné un regard axé sur des destins masculins et une approche manichéenne. Les figures de femmes de la mafia? Des dirigeantes claniques impitoyables, des épouses complices contraintes ou non, des victimes silencieuses, impuissantes ou martyrisées...