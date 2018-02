La RTS ne serait pas impartiale?

Un article est paru dans la Tribune de Genève avec le titre «No Billag: la RTS épinglée pour ses partis pris». Des plaintes d’auditeurs et de téléspectateurs ont été déposées à ce sujet auprès du médiateur. Bien entendu, il est très bien de s’adresser à lui et après, si nécessaire, à l’autorité indépendante d’examen des plaintes comme prévu par la Constitution. J’ai toujours recommandé aux amis de l’initiative No Billag de le faire s’ils avaient des preuves que la SSR et la RTS privilégiaient plus une tendance politique qu’une autre. Nous vivons dans une démocratie, donc les droits de tous les citoyens doivent être respectés.

En acceptant l’initiative, vous supprimerez pourtant cette possibilité de pouvoir porter plainte auprès de cette autorité, de même que la garantie de la diversité d’opinion. Il faut donc absolument refuser cette initiative qui est une atteinte à notre démocratie. En revenant au thème de l’article de la TdG, il est important pourtant de ne pas juger trop vite, car personne n’est coupable avant d’être jugé.

J’ai déjà expliqué aux partisans de l’initiative que la Constitution ne prescrit pas que chaque prise de parole d’un intervenant politique soit chronométrée comme cela est le cas en France pendant les élections par exemple. En Suisse, la diversité d’opinion peut être respectée si un politicien de droite est par exemple sur le plateau des matinales et si l’après-midi on entend un politicien de gauche. Je répète donc qu’il faut impérativement voter contre l’initiative No Billag, qui supprimera ces droits de chaque citoyen!