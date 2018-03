Une manif pour en finir avec l’austérité

Un comité de crise composé du mouvement syndical, des partis de gauche, des associations actives dans le social, la santé et la culture appelle les Neuchâtelois à manifester ce samedi «pour en finir avec l’austérité» et «pour un canton qui croit en son avenir». «Faire payer les difficultés financières aux personnes les plus défavorisées? C’est scandaleux! Faire porter le chapeau à celles et ceux qui n’en peuvent déjà plus? Nous le refusons! Imposer des coupes aux institutions para-étatiques et aux associations qui offrent des prestations indispensables? C’est totalement incohérent!», clame le tract d’appel à la manifestation.

Le comité de crise exige que le Grand Conseil et le Conseil d’Etat prennent des mesures sérieuses de lutte contre la fraude fiscale et pratiquent une politique d’investissement et de soutien à la relance économique qui se profile. Il demande aussi l’abandon du frein à l’endettement, une politique conduite autrement que par des coupes budgétaires, et que de nouvelles recettes soient envisagées. Il ne manque à ces propos que les raisons de ces dysfonctionnements. Ils sont tous le résultat du principe d’une économie sans frein qui doit permettre aux plus riches de devenir encore plus riches.

La manifestation sera également l’occasion pour les employés de l’Etat de protester contre la baisse de 10% en moyenne de leur retraite, suite au vote par le Grand Conseil du passage de la primauté des prestations à celle des cotisations pour leur caisse de pension. Une mesure qui vient s’ajouter aux multiples détériorations des conditions de travail et de rémunération qui touchent la fonction publique et parapublique. A noter cependant que cette baisse des retraites a été adoptée – à contrecœur – par la gauche dans son ensemble, à l’exception de solidaritéS, sous prétexte que sans ces mesures la Confédération pourrait en imposer d’encore plus dramatiques. Pour cette même raison, le syndicat a pour le moment renoncé à lancer un référendum contre la décision.

***

Manifestation le samedi 10 mars à 10h30 Place de la gare, Neuchâtel