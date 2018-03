Egalité salariale, le grand carnaval de l’inégalité!

Dernièrement aux chambres fédérales, a eu lieu le débat sur l’égalité homme-femme. C’est le pire scénario qui s’est déroulé. La droite du Parlement fédéral veut une révision édulcorée, voir non contraignante de la loi sur l’égalité. De qui se moque-t-on? Cela fait 38 ans que la Constitution fédérale est quotidiennement violée de manière éhontée. Dès lors, on peut sans peine estimer que le spectacle offert par nos chambres fédérales est un grand carnaval où l’on se moque de la volonté populaire, exprimée par le peuple suisse en en 1981 déjà et renforcée par la loi sur l’égalité en 1996.

Tant de retard exprime un profond mépris à l’égard des femmes, qui montre que la plupart de nos parlementaires fédéraux ont un esprit machiste, qui date d’une époque reculée que l’on aurait dû remiser dans les fosses de l’histoire. Un tel mépris est indécent, il lève le voile sur une conception surannée, qui relègue les femmes et les familles au rang de faire valoir.

Que faire face à cette ignominie? Beaucoup de choses ont été tentées avec des résultats qui déçoivent la majorité d’entre-nous. Il est possible que la rue manifeste son mécontentement face à cette infamie, ce qui serait salutaire. Car la voix du peuple doit être entendue, mais plus important, respectée. Il est primordial, que certains se rappellent la signification du mot respect, surtout pour ceux censés représenter le peuple. Il est grand temps de leur rappeler, et si c’est nécessaire bruyamment, de sorte que les consciences se réveillent, même brusquement, s’il le faut.