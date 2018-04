Sur les affiches format mondial,

Sur les tracts distribués,

Sur les bulletins de vote

Vous écrivez ce mot…

Dans les discours,

Dans les articles,

Dans les promesses,

Vous prononcez ce mot…

En rêvant d’utopie,

En espérant une société plus juste

En appelant de leurs vœux une humanité partagée

Beaucoup croient en sa possibilité et en sa nécessité

En réalité,

Pour la gauche de la gauche genevoise,

Ce n’est qu’un slogan utile

Oublié dès que leur gloriole est en jeu

Ensemble oui, mais seulement à mes conditions…

La droite applaudit

Quel magnifique auto-goal pour cette gauche haïe

Le premier tour lui avait donné des sueurs froides

La majorité gouvernementale est maintenant rassurée

Et « le peuple de gauche » et les naïfs

N’ont que leurs yeux pour pleurer

Devant tant de bêtise et de nombrilisme

La société espérée vient de s’éloigner encore une fois…

Et pourtant…

Ce n’est qu’ensemble que nous avancerons

Ce n’est qu’ensemble que personne ne sera laissé sur le bord du chemin

Ce n’est qu’ensemble que nous battrons le néolibéralisme, le sexisme, la xénophobie

Et tous les maux qui rongent notre société

Séchons nos larmes

Et ensemble votons pour un Conseil d’Etat un peu moins à droite…

Ce qui n’est déjà pas si mal…