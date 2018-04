Traquons les vrais criminels

Une nouvelle loi vise à permettre aux assurances maladie, accident, invalidité, chômage et vieillesse (prestations complémentaires) de traquer leurs assurés, allant jusqu’à autoriser les enregistrements vidéos et sonores dans la sphère privée de tous les assurés sans exception. Pour le dire autrement, nous n’aurons plus de vie privée. La nouvelle loi permet des formes de surveillances intrusives qui vont au-delà de celles autorisées pour traquer les criminels, soit un pouvoir supérieur à celui de la police, attribué notamment aux compagnies d’assurances.

Les défenseurs de cette loi prétendent qu’elle est nécessaire pour traquer les fraudeurs et les tricheurs, mais selon l’office fédéral de la statistique ceux-ci ne représentent qu’un pourcent des assurés. Cette loi est donc intrusive et dangereuse et représente ni plus ni moins qu’une traque aux pauvres, organisée et légalisée par l’Etat.

Si la motivation de l’Etat était de trouver des rentrées d’argent, plutôt que d’aller le chercher dans les poches des plus démunis, il s’attaquerait enfin aux vrais criminels. Ce sont les criminels en col blanc, les fraudeurs du fisc, les détenteurs d’entreprises offshore, et tous ceux qui organisent massivement des détournements de fonds que nous devrions pister 24h sur 24h.

Il est prouvé qu’un contrôleur fiscal rapporte 10 fois son salaire. Alors pourquoi les parlementaires ne consacrent-ils pas plus de moyens à des postes dédiés à cette mission, permettant ainsi de renflouer de façon conséquente les caisses de l’Etat? Peut-être parce que les majorités de droite dans les parlements sont celles qui défendent les intérêts de ceux qui seraient susceptibles d’être un jour accusés.

Ces bourgeois qui nous gouvernent et dictent aux plus précaires leurs lois abjectes avec un tel mépris, devraient d’abord se remettre en question eux-mêmes, par rapport à certaines de leurs pratiques.