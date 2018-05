La conférence de presse qui présentait le programme du 73e Septembre musical de Montreux-Vevey fut l’occasion pour son directeur Tobias Richter non seulement d’annoncer son départ, mais de faire le point sur une manifestation qui peine à retrouver le lustre d’antan et dont les projets sont sans cesse soumis aux contraintes budgétaires. De plus, rendre...