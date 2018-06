PF17 et AVS? La gauche radicale dit non

Les partis de gauche radicale ne sont pas convaincus par le «compromis» validé par la commission de l’économie et des redevances du conseil des Etats, et soutenu par les cadres du PS, consistant à compenser les pertes fiscales de PF17 dans l’AVS. «Sur les 2,1 milliards de francs qui iront à l’AVS, 600 millions devront être payés par les travailleuses et travailleurs, à travers l’augmentation des charges sociales de 0,15%. Nous rejetons catégoriquement que les travailleurs doivent casquer des milliards en crédits d’impôt pour les entreprises», argumente le PST/POP dans un communiqué. Et de rappeler plus généralement qu’il «continue de rejeter toute réforme fiscale qui a pour but de faire des cadeaux fiscaux aux entreprises».

Du côté de solidaritéS, on est tout aussi critique: «Avec ce compromis, chaque année la population devra payer l’augmentation des cotisations sociales pour une consolidation temporaire de l’AVS (1,2 milliard) alors que les bénéficiaires d’allégements fiscaux ne seront pas mis à contribution. Or, la couverture des besoins vitaux des retraité-e-s ne peut faire l’objet d’un marchandage, il s’agit d’une obligation constitutionnelle», écrit le parti dans un communiqué, évoquant une «arnaque fiscale».

Et d’ajouter que «c’est une illusion complète que de croire que ce compromis arrêtera les velléités patronales d’augmentation de l’âge de la retraite». «Devant la faillite du système des trois piliers à octroyer des rentes suffisantes, il est nécessaire de changer de système en intégrant le 2e pilier dans l’AVS, comme le prévoit un projet commun au PST/POP et à solidaritéS», conclut-il. Ces oppositions viennent s’ajouter à celles de la CGAS et de la jeunesse socialiste, qui ont déjà exprimé leur scepticisme.