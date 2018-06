Suspense sur les multinationales responsables

La droite est divisée quant à l’attitude à adopter sur l’initiative pour des multinationales responsables. Faut-il oui ou non opposer un contre-projet à cette initiative qui demande des règles contraignantes pour que les entreprises multinationales basées en Suisse respectent les droits humains et l’environnement aussi à l’étranger? En d’autres termes, ce texte soutenu par plus...