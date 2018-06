Un oui timide au programme de législature du Conseil d’Etat

Une majorité des députés cantonaux neuchâtelois, 63 sur 115, a adopté le programme de législature proposé par le Conseil d’Etat. 25 s’y sont opposés alors que 23 se sont courageusement abstenus. Comme nous l’avons évoqué dans notre édition du 30 mars, ce programme touchera les plus faibles du canton. Il prévoit en effet de continuer à démanteler l’Etat social pour faire des économies. Selon la règle, le programme de législature n’engage que le Conseil d’Etat et sa présentation au parlement ne vise qu’à lui permettre de mesurer l’avis des partis politiques et d’en tenir compte s’il le veut bien.

Le PS s’abstient

En l’occurrence, le débat a opposé droite et gauche: la droite a soutenu le programme présenté, «tout en regrettant qu’il n’aille pas assez loin dans les coupes», relate le député POP Daniel Ziegler. Quant au parti socialiste, il «était tiraillé entre le soutien à ses Conseillers d’Etat et le refus des mesures d’économies dans le social, la formation et la santé», poursuit Daniel Ziegler. Résultat: quelques socialistes (assez pour qu’il passe… comme d’habitude: on sait compter…) ont soutenu le programme de législature et la majorité s’est courageusement abstenue. Le député chaux-de-fonnier constate ainsi que le parti socialiste a procédé au grand écart habituel. Sa position était «une fois de plus masquée par un discours d’apparence musclée du député PS Baptiste Hurni. Tactique éprouvée et tellement répétitive qu’elle en devient fatigante», juge Daniel Ziegler. Le groupe PopVertSol a quant à lui refusé le programme de législature et il continuera de s’opposer aux mesures concrètes lorsque celles-ci apparaîtront dans les prochains budgets cantonaux.

Le silence de la presse

Le POP a voulu faire connaître son analyse de ce programme et ses contre-propositions. Il a ainsi convoqué une conférence de presse, mais seule la radio cantonale RTN en a parlé. La presse cantonale, Arcinfo en particulier, n’a pas jugé utile de le faire, estimant sans doute que cela n’intéresserait pas ses lecteurs. Les sections du parti ont donc organisé une distribution de rue pour établir un contact direct avec la population. La seule manière qui leur reste pour faire connaître leurs positions.

Il est en effet difficile, sans grands moyens financiers, de faire passer des messages par la presse, puisque la conception de celle-ci est marchande et qu’elle traite en priorité de sujets superficiels, tout en regrettant de temps à autre l’abstentionnisme qui ronge progressivement la démocratie.

La position du député et président cantonal du POP Daniel Ziegler est claire: «Nous avons établi un programme politique que nous allons suivre, à nous de faire entendre notre cohérence par notre action.» Dans l’actuel climat d’obscurcissement politique, il faudra toutefois toute la volonté des militantes et militants popistes pour créer les liens nécessaires avec la population.