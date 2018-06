L’actualité vient de le prouver: à Genève, une bête n’en vaut pas une autre. Témoins les ASP (Animaux de Sécurité Publique) qu’on avait sanctionnés par troupeaux en 2015. Leur crime? Avoir souillé l’uniforme. Comment? Par la grève, et qui plus est: une grève masquée! Appelé à trancher ce scandale illico, le sieur Baudet, ministre de la flicaille, avait rappelé la règle: un perdreau doit être exemplaire. Il ne peut se voiler le bec comme un vulgaire manifestant tombé du squat. Et vu que ces cuistres d’ASP l’avaient fait, il fallait leur baisser salaire et pantalon: pilori médiatique et amendes pénales au menu. Baudet ne rigole pas avec le sens du devoir.

Las, cette même année 2015, l’animal partait mater du Grand Prix à Abu Dhabi. Gracieusement offert par les HLM de Beyrouth, le voyage profitait aussi à son sbire: Patrick Beau-Lecygne. Vouloir imaginer un seul instant que ces joyeux drills pensaient à autre chose qu’à la mécanique automobile relève de la pure conjecture et ne doit pas égarer les juges qui se trouvent encombrés par l’affaire. Encombrés, oui, car qui condamnerait son propre magistrat?

Comprenez bien: les élections sont repassées depuis (juste avant le scandale, mais on ne s’interrogera pas sur le timing qui a soulagé les électeurs d’un doute affreux). Baudet a pu redistribuer le gâteau gouvernemental. Or laisser en d’autres pattes une justice qui devra trancher son cas, avouez que ç’eut été ballot (et le ballottage, en politique…). Un jugement est vite tombé et l’erreur judiciaire jamais certaine. Du coup Baudet a préféré garder le sabot sur son affaire et, tant qu’à faire, il a aussi pris la présidence laissée par L’Anchois. La messe est dite (à St-Pierre bien entendu): Baudet 1er est sur le trône et les vraies affaires vont pouvoir reprendre! Quant au «sens du devoir»? Ne mélangeons pas Baudet et ses perdreaux. Chacun sa place et les poules seront réparties.

Baudesquement vôtre,

Renart

***

*Cette nouvelle chronique sera tenue tous les 15 jours par Yves Mugny, auteur de La Faute au loup (éd. Cousu Mouche), www.yvesmugny.ch, www.facebook.com/Yves.Mugny

Illustration: www.maou.ch