Plus d’espaces verts à la Riponne?

La Municipalité de Lausanne a annoncé en 2017 le lancement d’un processus de réaménagement de la place de la Riponne, place hautement symbolique de Lausanne. Elle a prévu qu’une démarche participative accompagnerait ce projet. Une excellente nouvelle, puisque cette place appartient à toutes et tous les Lausannoises et Lausannois, qui, à force de traverser ce désert de béton, ont certainement beaucoup d’idées sur la façon dont les lieux devraient être aménagés. L’occasion parfaite de mettre en place une vraie démarche participative à large portée. La mise en place de démarches participatives est d’ailleurs annoncée comme un des piliers du programme de législature.

L’exemple de Madrid

Les exemples dont Lausanne pourra s’inspirer sont nombreux à travers le monde, comme celui de Madrid, qui a mis en place une démarche participative pour le réaménagement de la place d’Espagne. Celle-ci s’est déroulée en quatre étapes. Tout d’abord, la municipalité a fixé un cadre financier et légal. Ensuite, les habitants ont eu la possibilité de faire des propositions. Une fois cette phase terminée, la ville a analysé les propositions, vérifié qu’elles entraient dans le cadre légal et les a budgétisées. Finalement, les habitants ont voté sur les propositions retenues.

En attendant que la municipalité lausannoise concrétise son projet, le POP a souhaité anticiper et connaître l’avis des habitants et habitantes. C’est pourquoi il a récemment lancé un sondage populaire sur le réaménagement de la Riponne. Celui-ci propose aux habitants de se prononcer sur ce que représente la place pour eux et d’expliquer ce qu’ils aiment, n’aiment pas et voudraient voir s’y réaliser.

Après une semaine et plus d’une centaine de réponses, l’une des plus grandes attentes des usagers semble être d’y voir apparaître des espaces verts, des arbres, des terrasses ou des cafés. Autrement dit, transformer cette place considérée comme vide et terne en un lieu convivial favorisant le vivre ensemble. Sur une note plus originale, on peut aussi citer dans les souhaits d’y voir une statue de Wawrinka, une piste de curling, une patinoire l’hiver et une piscine l’été ou encore des escalators pour se rendre à la cathédrale.

Le sondage est à remplir sur www.popvaud.ch/riponne