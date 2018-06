Tamedia écrase sa presse-papier

On s’y attendait depuis quelques semaines, mais le 7 juin, Tamedia a tranché et décidé d’en finir avec Le Matin papier d’ici le 22 juillet et d’en faire une «marque» 100% numérique. 41 emplois, dont 24 dans la rédaction, seront supprimés, s’ajoutant aux suppressions d’emplois liés à la réorganisation depuis début 2018 à Lausanne des...