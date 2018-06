Mesures d’encoucougnement

Bon. Imaginons. Vous êtes tranquille au terrier, en train de vous la jouer «Triviale Poursuite» avec Madame, quand soudain elle vous pose une question de gallinacé: «Est-ce que la gauche parlementaire est un oxymoron?» Si vous faites partie des 30% qui votent encore, ça vous coupe les pattes et le reste. Vous aimeriez dire non, mais vous cherchez d’abord un argument dans les… allez : 20 dernières années. Vous épluchez vos neurones: retraite, chômage, fiscalité… En vain. Et puis d’un coup hop: la grâce. Vous avez trouvé LE sujet que les bêtes roses et vertes ont porté à bout de cornes ou de chalutiers: l’Europe!

Oui mais attention : pas l’Europe des patrons. Celle des travailleurs. Tous unis derrière une même carotte marinée aux francs suisses. Même que ça porte un nom à faire frémir la nageoire frontale de Paul Raiesteiner: les mesures d’accompagnement (aux accords bilatéraux). Seulement voilà: une fois dit ça, personne ne sait très bien de quoi on parle. Des perdreaux syndicaux viendraient-ils menotter les employeurs ripoux (subtil glissement de l’oxymoron au pléonasme)? Des gouvernants auraient-ils baissé l’horaire légal à 49h semaine? Ou mieux: s’inspirerait-on de l’âge retraite, même revu, des animaux voisins pour l’appliquer ici? Rien de tout ça. Les mesures en questions se réduisent à un acronyme encore plus poule: CCT.

Entendez que, là où il y en a, les CCT sont censées garantir les mêmes salaires à toutes les bêtes qui travaillent. Et si leur patron ne le fait pas et qu’on le chope? Ben pas grand-chose. On l’amende et c’est tout. Faudrait voir à pas retarder le CEVA ou le Gothard. Pire: on le laisse continuer même quand il a violé 100 fois la CCT. Du moment qu’il paie l’amende, il est conforme aux exigences parlementaires. Ça, c’est de la mesure! Et mesure pour mesure, autant vous dire que votre Renart a trouvé où il va flanquer le bulletin de vote du Raiesteiner…

