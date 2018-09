«La Green Box» ou la poésie de Victor Hugo en chansons

La pochette de cet album, paru en mai de cette année, intrigue: un bélier rose surmonté du titre La Green Box en écriture dorée. Habillage surprenant pour une mise en musique et en chansons de textes de Victor Hugo. Ce titre vient de l’auteur lui-même, comme expliqué dans le dossier de presse de l’album: «Dans son roman, L’Homme qui rit, Victor Hugo imaginait un théâtre ambulant sous forme de roulotte, tenu par des philosophes saltimbanques, et qui avait la capacité de se fondre dans le décor des villes pour distribuer aux habitants un peu de rêve et de matière à réflexion. Ce théâtre s’appelait La Green Box […]. Et pour celles et ceux qui pensent que Victor Hugo n’aimait pas la musique, il faut rappeler qu’il n’est vraisemblablement pas l’auteur du célèbre «Défense de déposer de la musique le long de mes vers». Cette formule probablement due à Leconte de Lisle, vient qu’à cette époque, des musiciens se permettaient de mettre en musique des poèmes avec parfois plus de prétention que de talent.

L’actualité de textes d’il y a 150 ans

Rassurez-vous, ici le talent est bien au rendez-vous! Florent Vintrigner l’un des trois musiciens chanteurs, de La Rue Ketanou, a été approché par le Théâtre du Fil dans la banlieue parisienne pour la mise en musique de poèmes de Victor Hugo dans le cadre leur mise en scène du roman L’Homme qui rit. Si l’on connaît les longues, voire très longues descriptions que l’on trouve dans des romans comme Notre-Dame de Paris ou Les Misérables, l’on connaît moins les poèmes de ce célèbre auteur.

Pour Florent Vintigner c’est un véritable coup de foudre et l’idée germe en lui d’un spectacle et d’un album autour de ces poèmes. Pour ce projet, il s’entoure de deux musiciens qui travaillent habituellement comme ingénieurs du son pour La Rue Ketanou. Le trio est ainsi formé de Florent Vintrigner (chant, banjo, guitares, harmonica et accordéon), Benoît Laur (arrangements, programmation, batterie, basses, claviers clarinette, guitare et chœurs) et Arnaud Viala (arrangement et réalisation). Les dix poèmes choisis pour composer l’album alternent chroniques de la vie quotidienne et des textes qui résonnent étonnamment avec notre actualité politique. C’est un univers musical folk-blues qui est choisi pour les porter vers nous et l’alchimie fonctionne à merveille. Cette réalisation musicale fait de La Green Box un superbe album de chansons

Mentionnons, à titre d’exemples, Novembre qui prend ici la forme d’une balade mélancolique entre slam et chanson ou Le voile, texte qui résonne étrangement avec notre actualité. Cette superbe réalisation musicale met en lumière la modernité de ces textes écrits il y a près de 150 ans. La Green Box donne vie à la poésie en la faisant sortir de la typographie et des livres. C’est un véritable travail de passeurs culturel qui réalisé ici par Florent Vintrigner, Benoît Laur et Arnaud Viala qui permettra, sans aucun doute, de faire découvrir Victor Hugo à de nouveaux publics.

La Green Box, LRK Productions, CD ou vinyle.