Belprahon: les autonomistes veulent réparer une injustice

Lundi 17 septembre, jour anniversaire du vote communal de 2017 sur leur appartenance cantonale, les autonomistes de Belprahon se sont rendus de la place du village jusqu’au clédar, situé sur la limite entre leur commune et celle de Moutier.

Ils voulaient rappeler que contrairement à leur demande, les citoyens du village n’ont pas pu voter le 17 septembre 2017 en toute connaissance de cause, puisque le vote du 18 juin 2017 de Moutier en faveur du canton du Jura n’était pas encore validé (et il ne l’est toujours pas). Le résultat du vote de Belprahon avait été très serré : 121 non contre 114 oui, avec une participation de 98%!

Qu’aurait-il été du résultat si les votants avaient eu la certitude que la ville de Moutier rejoignait le canton du Jura? De plus, un recours, toujours pendant, a été déposé concernant le fait que les urnes avaient été laissées sans surveillance et qu’elles «débordaient de bulletins ».

Le comité «Belprahon dit oui» se battra donc pour qu’un nouveau scrutin soit organisé, une fois le vote de Moutier définitivement entériné. Il conclut ainsi son communiqué : « Belprahon doit pouvoir, à terme, rejoindre le canton du Jura, sa «patrie naturelle». Les Jurassiens sont engagés dans un combat politique qu’ils entendent mener jusqu’à son aboutissement.»