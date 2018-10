Au Locle, le POP veut améliorer la communication

Par l’intermédiaire de Michaël Berly, le groupe POP a récemment questionné le Conseil communal (exécutif) de la ville du Locle au sujet de sa politique de communication et d’information. L’auteur de l’intervention constatait que, dans le cadre de la manifestation des journées européennes du patrimoine, nombre de concitoyennes et citoyens n’étaient pas au courant de l’exposition intitulée «Notre regard sur l’Hôtel de Ville … 100 ans d’histoires variées». Le service de promotion de la ville avait bien envoyé un communiqué de presse aux médias, mais aucun n’a fait la promotion du vernissage de l’exposition de photos. Seul un reportage de la télévision régionale, Canal Alpha, a été diffusé le 4 septembre, soit trois jours après l’événement!

Dès lors, le groupe du POP s’interrogeait sur la politique de communication actuelle des autorités, avec toute une batterie de questions, aussi bien sur les potentiels bénéfices qu’offrent les nouveaux moyens de diffusion numérique que sur les activités du Bureau promotionnel et culturel. Le groupe s’est ainsi demandé s’il existait un règlement relatif à la politique communale de communication et d’information, et si la ville était assez présente sur les réseaux sociaux. De plus, il a cherché à savoir s’il était possible de mettre à jour les affichages graphiques, situés en ville, avec des écrans en cristaux liquides plus dynamiques. «Sommes-nous au courant du nombre d’utilisateurs du site Internet de la ville? Ne toucherions-nous pas un plus grand nombre de personnes en envoyant des newsletters ou à travers la transmission d’information via les réseaux sociaux?», a encore demandé le groupe, à travers l’intervention de Michaël Berly.

Le but de cette intervention n’était pas de blâmer le bureau promotionnel de la ville du Locle, mais de pousser les autorités à «vouloir considérer si des nouveaux moyens de communication peuvent permettre un accroissement des liens entre les autorités politiques et la population». «Actuellement, les médias locaux ne jouent plus un rôle fiable dans leur tâche d’information et il faut mettre en place des moyens conséquents pour faire passer les messages des autorités auprès des habitants», a encore souligné Michaël Berly.

Le Conseil communal a répondu à toutes les questions, en constatant lui aussi le manque d’implication des médias dans la reprise des communiqués de presse de la ville. Mais l’autorité était réservée à propos des souhaits des popistes. Des raisons financières ne lui permettent pas d’investir dans la direction souhaitée.

Retransmission en direct et Wi-Fi

Profitant de son intervention, Michaël Berly a rappelé les précédentes interventions déposées par le groupe et développées en son temps par Leonello Zaquini. Pour contrecarrer le désintérêt de la population pour les affaires publiques, ce conseiller général considérait qu’il fallait améliorer fondamentalement les liens directs entre les élus et le peuple.

Pour ce faire, il a demandé en 2010 l’«installation d’une caméra et d’une connexion au réseau Internet pour la retransmission en direct des séances du Conseil général». En 2011, il a proposé la «création d’un réseau d’accès à Internet sans fil public et gratuit dans la ville du Locle (Wi-Fi)». En 2012, il a défendu des mesures d’encouragement à la participation citoyenne. En 2015, la création d’une commission «Communication, participation citoyenne et qualité des services». Toutes ces motions ont été approuvées, mais elles n’ont pas encore reçu de réponses concrètes de la part du Conseil communal. Concluant son intervention, Michaël Berly a estimé que la création de cette dernière commission pourrait traiter de ces diverses propositions, tout en entrant «dans les prérogatives de la commission qualité de vie».

Le Conseil communal s’est engagé à répondre rapidement à ces diverses interventions