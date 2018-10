Lhareng Kurth: le retour du socialisme

2012. Des infirmières de dialyse, des employées de restauration, des assistantes sociales… bref le gratin des terroristes locaux se met en grève à Neuchâtel. L’hôpital qui les emploie s’appelle la Providence… Des mois durant, ces soignantes fanatiques et leurs collègues réclament l’impossible: garder une CCT. Laquelle pousse le toupet à s’appliquer sur tous les lieux de santé du canton. Fort heureusement, un groupe de cliniques privées (Swiss Medical Network, soit Genolier) a eu le bon goût de racheter la Providence (comme quoi tout se vend), en faisant casser cette protection digne des soviets.

Le litige s’enlise. Survient alors le Salomon du coin (appelez-moi Lhareng Kurth). Ce Conseiller d’Etat s’occupera bientôt de la santé (ça tombe plutôt bien). Et il est socialiste, tout comme bon nombre de syndicalistes du cru ou d’ailleurs (ça tombe encore mieux). Rassemblant les belligérants (non, on ne vous parle pas de moutons gestionnaires), Kurth leur déballe son sésame: il suffit d’accepter les nouveaux contrats pourris, sur promesse que SMN rejoindra plus tard la CCT. Croix de bois, croix de fer, si je mens on verra bien. Comme les grévistes n’y croient pas plus que ça, on les licencie aussi sec. Rideau.

2018. Lhareng Kurth vient de reconduire ce lundi 3 septembre la dérogation pour SMN. Traduction: toujours pas de CCT à la Providence. On comprend mieux les soupçons des grévistes. Mais ça n’empêche pas ledit Kurth de garder son sourire électoral en déclarant aux médias: «Sur le fond, rien n’a changé». Et il a bien raison le bougre: la trahison est une constante en politique. Reste que certains menteurs risquent leurs sièges dans des cantons pas loin du sien. Alors promis: on en reparle sitôt que Lhareng sort…Désolé mais c’était trop tentant.

Conventionnellement vôtre,

Renart

Chronique tenue tous les 15 jours par Yves Mugny, auteur de La Faute au loup (éd. Cousu Mouche),

En dédicace à Payot Neuchâtel le samedi 6 octobre de 10h30 à 12h.

Illustration: maou.ch