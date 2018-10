Haro sur l’assuré

Il faut vraiment vouloir être malade! C’est en clair ce que se disent nos conseillers fédéraux et médicaux en révisant une loi derrière l’autre. Pensez: les assurances maladie et accident sont toutes bardées de médecins prêts à vous déclarer apte à monter les murs plâtré (vous, pas les murs). Et si vous contestez une de leurs décisions de fiente devant un tribunal, ça vous laisse trois ans sans salaire… Autant dire que tout animal sensé se rendra illico au chômage. Et comme dit mon cousin Grimbert (syndicaliste à Omnia): «au final, c’est la collectivité qui subventionne le privé». En l’occurrence votre APG (assurance perte de gain).

Eh bien ce joyeux billard financier sans limite ou presque ne suffit pas encore à nos APGistes. Ils viennent de décider de fliquer les assurés. Pas par des perdreaux, notez bien: par des détectives, caméras, internet et consort. Et ce Big Brochet nouvelle version débarque dans nos urnes ce mois de novembre 2018. La fameuse loi sur la «surveillance des assurés». Avec des affiches à prévoir contre ces vilains fraudeurs qui font péter les primes.

Alors évidemment, si ça passe, vous oubliez la «sphère privée» (on peut vous filmer de partout ou presque). Mais surtout ce fichage méga-helvétique puissance mille va multiplier d’autant les contestations de paiement de nos pertes de gain par les joyeux assureurs déjà évoqués. Lesquels trouveront toujours que, si vous êtes allé chercher du lait, vous pouvez bien turbiner vos 45 heures. Et le plus étonnant dans tout ça, c’est que ce genre de loi qui ne sert clairement les intérêts d’aucun citoyen (à moins d’être actionnaire d’Helsana), ce genre de loi donc risque encore de passer… On comprend mieux que la Suisse soit le seul Etat à pratiquer la «démocratie directe»: avec un tel peuple, pas besoin de tyran..

Etrangèrement vôtre,

Renart

* Chronique tenue tous les 15 jours par Yves Mugny, auteur de La Faute au loup (éd. Cousu Mouche),

Illustration: maou.ch