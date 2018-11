Gauchebdo en fête à Neuchâtel

Les difficultés financières nous forcent parfois à chercher de nouvelles manières de faire vivre un projet. Une réflexion à ce sujet a été lancée il y a environ un an au sein du comité de Gauchebdo. Notre journal n’est en effet pas épargné par les problèmes financiers qui touchent l’ensemble des médias. En revanche, contrairement aux autres, Gauchebdo n’est pas un produit commercial, mais un outil militant, la «voix de celles et ceux qui résistent».

Pour nous, la solution ne viendra pas d’un miracle du marketing, du licenciement de nos employés ou d’un passage complet au numérique, mais bien plutôt de l’engagement et de la créativité des personnes qui font vivre le journal. Une des idées que nous avons eues est d’organiser chaque année une fête de Gauchebdo, un moment convivial qui permette de récolter des fonds, mais aussi de faire connaître le journal à de nouvelles personnes et de resserrer les liens entre le comité, la rédaction, et vous, chères lectrices et chers lecteurs. Une première édition de la fête de Gauchebdo a eu lieu l’année passée au Cercle du Mail à Genève, avec la participation d’une centaine de personnes et l’aide précieuse du Parti du Travail genevois.

Cette année, nous renouvelons l’expérience le 17 novembre, cette fois à Neuchâtel et avec le soutien de la section «Littoral» du POP neuchâtelois et des Jeunes POP. Comme la date coïncident avec la commémoration en Grèce du soulèvement des étudiants de l’École Polytechnique d’Athènes du 17 novembre 1973, nous avons décidé de rendre nous aussi un hommage internationaliste à cette jeunesse, qui s’est révoltée contre la dictature des colonels il y a 45 ans. L’après-midi, une exposition sera dédiée à cet événement historique. Vous pourrez ensuite déguster un souper traditionnel grec, cuisiné par deux camarades originaires de ce pays.

Après le repas, comme l’année dernière, c’est le POPchestra qui mettra l’ambiance avec ses chansons engagées. Pour l’occasion, les musiciens du groupe – dont deux sont également grecs d’origine – ont inclus dans leur répertoire plusieurs chants de résistance de ce peuple courageux et révolté.

Chères lectrices, chers lecteurs, pour que Gauchebdo puisse poursuivre ses missions d’information et d’analyse critique, nous retroussons nos manches et espérons que la fête sera belle. Venez partager ce moment avec nous! Nous nous réjouissons de vous accueillir.