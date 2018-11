La Nouba-ratzone

Qu’est-ce qui lui a pris, à Baratzone? Non seulement il se l’est jouée Baudet, version Abou Dabi. Mais le voilà maintenant qui explose ses notes de frais, façon «after» chez Mike Jaguar. De quoi choquer tout bon média qui se respecte, et ce au moins sur trois manchettes. Attention: ce n’est pas que leurs lecteurs s’illusionnaient encore quant à l’exemplarité des élus. C’est juste que, bon, tout de même, on parle ici de deniers publics…

Seulement voilà. Difficile de suivre l’avis des canards sur ces fameux deniers publics. Prenons Le Tribun par exemple. Il s’émeut vertueusement des dizaines de milliers de francs dont les taxis de Baratzone ont troué les caisses de la Ville. Mais simultanément, ce même canard défend becs et palmes les réformes fiscales qui, elles, vident par centaines de millions les caisses de l’Etat. Etonnant, non? Et bien ça, voyez-vous, chez Tamedia, ça s’appelle le «devoir d’information». C’est-à-dire quand on colle des crocs aux souris et des sourires aux crocodiles. Autrement dit: le scoop est dans le sac et le bulletin dans l’urne.

Parce qu’au final, d’accord, ce n’est pas très éthique de se faire payer un gueuleton. Mais privatiser la santé ou l’enseignement, c’est tout de même un cran au-dessus. Remarquez, pour revenir à Baratzone, lui est adepte des deux méthodes. N’a-t-il pas vendu au privé la moitié de nos espaces verts? Laissons donc au magistrat le mérite d’une politique cohérente, en résumant son programme par un slogan qui fera date: «d’accord pour moins d’Etat, si ce qu’il en reste va dans ma poche». Avec de tels concepts, comment contester au PDC sa place au Centre? Car si le palpitant est bien à gauche et que le portefeuille reste à droite, le tube digestif, lui, slalome entre les deux…

Fraisdebouchement vôtre,

Renart

