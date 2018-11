La jeunesse de Moutier a choisi son camp

Nous revenons brièvement sur les élections communales de Moutier de cette fin de semaine (voir Gauchebdo n° 42) où la campagne électorale a été fortement marquée par la décision de la préfète du Jura bernois d’annuler le vote d’autodétermination du 18 juin 2017. Dans ce contexte, ce sont évidemment des élections particulières. Une des originalités est le nombre de candidatures jeunes : 57 candidats au Conseil de Ville sont nés entre 1988 et 2000, soit plus de 30 % du total. La liste « Le Rauraque », qui veut surtout porter la voix des jeunes et fait partie de l’ «Entente jurassienne», présente une liste complète de 41 candidats dont la moyenne d’âge est de 23 ans! Les deux plus âgés ont 29 ans. On trouve aussi 10 autres jeunes dans le camp autonomiste, dont 6 au PSA, contre 5 dans le camp anti-séparatiste (ainsi qu’un sur la liste Interface). Le rapport entre autonomistes et pro-bernois chez les jeunes est donc de 51 candidats contre 5. Bien sûr, on ne retrouvera pas le même rapport au niveau de l’ensemble de la jeunesse prévôtoise, mais c’est tout de même une indication d’une tendance importante.

PS et UDC apparentés !

La polarisation sur la question jurassienne entraîne une autre particularité : les alliances. Du côté autonomiste, les listes allant du centre-droit (PDC) à gauche (PSA) sont apparentées. Du côté anti-séparatiste, le Parti socialiste du Jura bernois, représenté par une unique candidate, a aussi choisi l’union avec les autres partis pro-bernois, y compris l’UDC. Face à certains reproches, sa candidate explique qu’elle fait simplement comme le camp d’en face. Or, il y a tout de même une différence pour un parti de gauche entre s’allier avec le PDC, dont la section du Jura-Sud a parfois soutenu des initiatives de gauche, ou avec un parti d’extrême-droite comme l’UDC