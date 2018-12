Val-de-Travers: budget accepté

Philippe Vaucher, conseiller général POP, souligne que le rouge du budget inquiète et appelle à la vigilance. «Même s’il serait totalement absurde de vouloir prendre des mesures d’économie précipitées, il faudrait soit augmenter nos recettes, soit, ce qui serait beaucoup plus grave, tailler dans les prestations si cette situation devait se poursuivre», explique-t-il.

Philippe Vaucher est fâché par le fait que les rentrées soient à nouveau diminuées de plus d’un quart de million, pertes liées à l’assainissement des comptes cantonaux. «Si l’État n’avait pas été géré pendant des décennies dans le but de ménager et de privilégier les plus riches (abandon de la taxe foncière, baisse des impôts des entreprises, baisse du coefficient de calcul de l’impôt pour les gros revenus, etc.), il n’aurait pas besoin de se décharger de ses responsabilités sur les Communes. Dans les deux cas, notre budget est péjoré par les décisions de ceux qui servent la minorité des plus riches en se moquant du bien commun et de la santé des collectivités publiques», explique-t-il

La facture d’aide sociale est aussi un sujet d’inquiétude pour le popiste. Il constate que «la diminution des jours de chômage et le durcissement de l’assurance invalidité, conséquences d’initiatives UDC trompeuses, soutenues par les autres partis bourgeois, poussent de nombreuses personnes à l’aide sociale alors qu’elles ne devraient pas y être». Il n’hésite pas à dire que «les partis qui prônent la «chasse aux profiteurs» et la «chasse aux abus» ne s’attaquent toujours qu’aux plus vulnérables. «Ils montent les pauvres contre les plus pauvres, les ouvriers contre les chômeurs, les citadins contre les campagnards, les Suisses contre les étrangers pour cacher qu’ils sont au service des plus riches, des très riches, des super-riches.

Et ceux-ci ne s’y trompent pas et les rétribuent grassement, payant leurs campagnes politiques et leurs structures». Philippe Vaucher dépeint cette situation d’appauvrissement des plus pauvres et de lent pillage des collectivités publiques au profit d’une minorité qui démontre une fois de plus que notre système économique doit être radicalement changé, car un toilettage cosmétique ne suffira pas. «Il faudra mettre en place une société plus équitable permettant à chacun de vivre dignement, une société au service de l’humain et de la nature dont nous faisons partie intégrante et sans laquelle nous ne pouvons pas vivre. Une société où l’argent sera un moyen d’échange et non un moyen de pouvoir, d’oppression ou d’asservissement».

Au vu de la situation financière délicate et par esprit de consensus, le POP a accepté le budget 2019 comme l’ont fait les autres partis, à l’exception des verts