Mon petit souillé…

Vu sa flopée de renardeaux (dont une renardine), votre goupil s’est troué la fourrure à leur fêter Noël. Le sapin en vomissait ses cadeaux jusque sous le canapé… Bon, vous me direz, c’étaient des cadeaux éthiques. Même que certains étaient emballés «no-déchets». En fait c’est surtout renardine qui avait ficelé ses colis dans des vieilles écharpes et sermonnait sa fratrie quand ils tiraient sur les fils. Mais attention: le contenu était presque toujours culturel! Mangas belges et super-héros DC/Marveau. Sans compter qu’on les avait achetés chez les petits commerçants. Seulement voilà: des petits commerçants, il y en a flopée. Comment choisir?

C’est là que nos «amis» fachos ont eu la bonne idée de péter les vitrines de la Librairie du Boulevard, pile deux mois avant les fêtes. Provoquant illico un vertueux élan de solidarité via les emplettes des antifa. Au détriment non pas de la FNAC, toujours bondée jusqu’au tram, mais de l’unique librairie anar du canton: Fahrenheit 451. Et comme il en est voisin, votre goupil n’a plus eu qu’à y commander son graal du moment, c’est-à-dire Cerebus. Une BD de 6000 pages racontant les frasques d’un oryctérope ambitieux. Tour à tour mercenaire, premier ministre, pape, tavernier ou juste messie, le personnage du porc terreux ne vise qu’un seul objectif: s’enrichir.

Ce qui nous ramène à Noël et sa «Paix sur la Terre aux bêtes de bonne volonté». Une paix qui s’acquiert à coup de paquets, éthiques ou pas. Et depuis que Chalande est passé vider les comptes, la lecture de Cerebus n’en devient que plus indispensable: est-ce que le porc terreux va nous enseigner le moyen de gagner du fric? A défaut, on pourra toujours le revendre en seconde main et participer ainsi au commerce équitable…

Ethiquement vôtre,

Renart

Chronique tenue tous les 15 jours par Yves Mugny

Illustration : maou.ch