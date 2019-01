La fuite en avant continue

Nous vous avons déjà parlé de cette diminution des places, afin de privilégier les placements familiaux. Selon les autorités cantonales, faudrait-il croire que jusqu’à présent, les placements institutionnels se faisaient sans conscience? Désormais, l’Etat est en chasse pour trouver des familles d’accueil, et ce n’est pas si facile. Quand aux compétences professionnelles de ces familles, on n’en sait encore rien. Ceci dit, c’est par un heureux hasard que ces mesures permettront au canton d’économiser 3 millions de francs. Mais l’affaire ne s’arrête pas là, car cette décision touche également les cantons voisins du Jura et de Berne, eux qui n’ont pas toutes les institutions nécessaires pour répondre à leurs besoins de placement. Jusqu’à présent, ils pouvaient avoir recours aux institutions neuchâteloises, mais maintenant ces cantons devront réserver et payer à l’avance le nombre de places qui leur sont imparties, qu’elles soient occupées ou pas. Avant, ils payaient comme il se doit ces placements, mais désormais, on peut parler d’un nouveau marché qui arrive pour apporter un peu d’argent à l’Etat de Neuchâtel.

Soins hospitaliers soumis au marché

Dans le secteur hospitalier nous vous avons régulièrement informés de l’évolution du dossier de l’Hôpital neuchâtelois. Nous avons également souligné qu’il s’agissait en fait des conséquences d’une concurrence acharnées entre les secteurs publics et privés, favorisé par la Confédération, qui a mis en concurrence les hôpitaux publics, comme l’exigent les règles du marché.

Dans son numéro du 12 janvier dernier, ArcInfo parle de la nouvelle clinique Volta récemment installée à La Chaux-de-Fonds, précisant que celle-ci avait réalisé «déjà 65 opérations» depuis sa récente ouverture le 7 janvier. Dans sa présentation, l’article révèle l’état d’esprit qui règne en ces lieux. On y apprend d’une cliente qu’elle ne se plaint pas de l’hôpital public, «mais qu’une petite clinique lui plaît beaucoup». Certes, la sonnette d’alarme ne fonctionne pas, mais on l’a remplacé par une liaison téléphonique! «Cette institution est comme un Airbus. Autour de la cabine, il y a toute une technologie», souligne son vice-président. L’objectif est d’atteindre 3’500 opérations annuelles. Mais il est précisé que les interventions ne seront qu’ambulatoires. Les autres besoins seront laissés généreusement à l’hôpital public. Cette situation permettra au privé d’offrir des soins meilleur marché puisqu’il n’a pas besoin d’avoir le personnel nécessaire pour assurer les soins dans toutes les situations. Du fait que les autorités cherchent à faciliter les entreprises privées, tout est bon!!

Remédier aux nuisances humaines sur notre environnement dans le cadre de l’égoïsme du tout marché est le but des marches pour le climat lancées par des jeunes et des lycéens le 18 janvier dans toute la Suisse . Une démarche que tient à soutenir le POP, qui s’avoue satisfait de la prise de conscience qui s’élargit. A Neuchâtel, il est prévu de lancer une motion populaire sur le sujet destinée au Conseil d’Etat.