Paquet piégé

Ouf! LE PS genevois a eu comme un flash de mémoire. Il s’est souvenu que le socialisme n’avait pas germé en bourse. Du coup, les membres du parti ont voté contre ce piège aussi grossier que stupide de la réforme fiscale. Qui est en effet assez poule pour ne pas comprendre la mauvaise blague des régnants fédéraux? Dire à la fois qu’on va prendre moins de thune aux entreprises pour en donner plus aux aînés, même mon renardeau qui débute en math se fend la pipe.

Mais cette votation bidon rappelle une autre lapalissade: quand on dit non, en fait ça ne vaut que pour les améliorations sociales. Rappelez-vous: la «réforme fiscale» qu’on va trancher, on l’a déjà refusée en 2017. Or notre fabuleux Conseil Fédéral a juste changé de logo («RIE 3» versus «RFFA») et hop: on nous remet les couverts.

Pareil avec l’ouverture des magasins le dimanche. Est-ce qu’un animal parmi vous se rappelle combien de fois on l’a déjà refusée? Eh bien n’empêche qu’on va de nouveau voter dessus. Comme quoi quand on parle élus, Genève vaut Berne et réciproquement. Alors que, dans un même temps, les rares avancées dont on pourrait profiter ne sont pas mises en œuvre, ou pour le moins différées.

On se rappelle bien sûr de la fameuse assurance maternité, payée 60 ans après le vote (ça c’est pour Berne). Ou encore et comme déjà dit dans votre chronique préférée, les EMS qui n’ont toujours pas les effectifs pourtant votés en 2007 (ça c’est pour Genève).

Au final, il en va des lois comme de la criminalité. Un syndicaliste va distribuer un tract chez un patron qui n’en veut pas? Dans les 48 heures l’affreux gauchiste finit chez les perdreaux. Mais qu’un employeur paie ses maçons 7 euros de l’heure et les entasse par 18 dans un studio, 3 ans plus tard le Procureur y réfléchit encore. Au bout du compte et comme pour le crime, il serait utile de savoir à qui profite la justice. Ou les gouvernements…

Injustement vôtre,

Renart

* Chronique tenue tous les 15 jours par Yves Mugny, auteur de La Faute au loup (éd. Cousu Mouche), www.yvesmugny.ch www.facebook.com/Yves.Mugny/

Illustration: maou.ch