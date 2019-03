«Deux siècles de luttes» a été traduit en turc!

La brochure rédigée par Pierre Jeanneret et Jérôme Béguin, portant le sous-titre Une brève histoire du mouvement socialiste et ouvrier en Suisse et publiée en 2012 par Gauchebdo, vient d’être traduite en langue turque. Cela à l’attention de nos camarades, et plus généralement de la population d’origine turque et kurde habitant dans notre pays. A cette occasion, une soirée militante et festive a été organisée samedi 23 mars à Lausanne par le SYPK (Sosyalist Yeniden Kurutulmuş Partisi, Parti de la Refondation Socialiste).

On notait une forte participation féminine, ce qui est réjouissant. Pierre Jeanneret a brièvement présenté l’ouvrage, puis Mehir Şahin, écrivain et leader des mouvements des années 68, a prononcé un vibrant discours politique. Un repas convivial a suivi. La soirée s’est longuement prolongée aux sons de la musique turque, qui a entraîné une grande partie de la nombreuse assistance dans des danses traditionnelles. Il a régné une belle ambiance de fraternité entre militant-e-s turcs et suisses.

On peut obtenir cette brochure en turc auprès de Ismaïl Unal, tél. 021 647 93 70, courriel : iunal@msn.com