Au-delà de la responsabilité des assurés

Ces derniers temps, le lobby des assurances santé présent aux chambres fédérales, a encore frappé.

Cette fois-ci, il a fait encore plus fort que d’habitude. En effet, cela ne suffit plus, d’augmenter chaque automne, les primes maladie de manière plus forte que les coûts de la santé en Suisse.

Nouvelle trouvaille des caisses-maladie? S’attaquer aux franchises, avec pour argument massue de responsabiliser les citoyens patients, au sujet des coûts qu’ils engendrent. Comme si ces derniers, faisaient exprès de mettre l’assurance santé à contribution.

C’est une façon perverse de culpabiliser les patients. Cette manière d’agir, met en péril la notion de santé voulue par la LAMal. D’ailleurs, la solidarité doit être considérée comme une chose noble, faisant partie de notre humanité. Heureusement, ce projet de hausse automatique des franchises a finalement été refusé.

A propos de responsabilité, pourquoi ne parle-t-on pas de celle des assureurs santé en matière de gestion des coûts qu’elles génèrent. Ceci est masqué par le peu de transparence dont elles font preuve à l’égard du public.

Pourquoi les citoyens contributeurs n’ont-ils pas de pouvoir de contestation en matière de coûts de la santé, nous sommes tout de même dans une démocratie!

Il est grand temps, que les citoyens de ce pays se posent la question, de l’utilité d’une caisse-maladie publique et unique. Ceci, malgré les échecs en votation populaire. Car, l’assurance-santé ne doit pas devenir une vaste entreprise de spoliation du bien commun.

Faire croire qu’il n’y a pas d’autres alternatives possibles au système actuel, n’est que pure forfaiture. Car, dans une démocratie, il doit toujours être possible de changer les choses