Comprendre le monde pour le changer

Form’action revient cette année à Pâques (19 au 22 avril) pour sa neuvième édition. Le week-end de formation des Jeunes POP a largement grandi ces dernières années et a réuni plus de 100 personnes en 2018. Ce week-end est l’occasion de rencontrer des jeunes de toute la Suisse qui veulent changer le monde dans une ambiance festive et solidaire.

Le programme est rempli de sujets d’actualité, en commençant vendredi après-midi par une table ronde sur le droit des apprenti.e.s avec des représentant.e.s des syndicats et des Jeunes POP. Ce sujet est particulièrement d’actualité pour la jeunesse du Parti ouvrier populaire – Parti Suisse du travail qui vient en effet de finir une récolte de sondages auprès des apprenti.e.s. Le vendredi soir, Form’action accueillera Estela Gilbaja, membre du Parti communiste espagnol. L’oratrice présentera la grève féministe en Espagne, qui a réuni 5 millions de femmes il y a un an. Cette thématique est plus que jamais d’actualité puisqu’un mouvement similaire est prévu en Suisse ce 14 juin. Cette conférence sera l’occasion de connaître les secrets du succès de cette mobilisation.

De nombreux cours sont proposés samedi et dimanche sur l’éducation, les relations entre la Suisse et l’Union européenne, sur l’accord à l’ONU pour le droit des paysans ainsi qu’une introduction au marxisme. Un cours sur la démocratie sera aussi donné par COMAC, le mouvement étudiant du Parti du Travail de Belgique, et un autre sur l’antimilitarisme en allemand donné par la SDAJ, la jeunesse communiste allemande. Les Jeunes POP invitent ces deux mouvements afin d’échanger et d’apprendre de leurs expériences.

Musique et chants révolutionnaires

Ce week-end n’est pas seulement l’occasion de suivre des cours, mais aussi de s’amuser dans une ambiance conviviale, d’échanger avec d’autres camarades, de faire du football et plein d’autres activités, telles que jouer en équipe à «Qui veut gagner une révolution?» ou chanter des chansons populaires et révolutionnaires avec le POP’chestra le dimanche soir. Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues, quel que soit leur âge et qu’elles soient membres ou non des Jeunes POP. Pour mieux comprendre le monde et pouvoir le changer, une solution: venir à Form’action! Inscription et plus d’infos sur jeunespop.ch.