The Big bouse

Entre nous: qui se soucie vraiment de savoir si les Yorkshires seront ou non Européens à la fin de l’année? A part bien sûr Theresa May qui a sa truffe sur le billot. Hein? Qui? Seulement voilà, à défaut de s’occuper de ceux qu’elle pilonne de l’intérieur (versus gilets poussins) ou de l’extérieur (versus naufragés de l’Aquarius), il faut bien que l’Europe fasse son show. Tous les pays peuvent parler politique («Doit-on serrer la patte d’un tyran à l’Elysée?») ou culture («Soleure est-elle encore une vitrine pour le cinéma suisse?») ou société («l’Etat doit-il garantir une laïcité et, si oui, laquelle?») mais l’Europe…

L’Europe ça vous ennuie tout le monde, de l’Oural à la Tour Belem. Sauf peut-être quelques étudiants en droit, quand la CEDH (Cour européenne des droits de l’homme) émet une jurisprudence audacieuse. Soit, selon un algorithme très compliqué, tous les soixante-quatre ans trois mois douze jours six heures et quelques minutes (et ne me demandez pas quand tombera la prochaine). Du coup, entre deux jurisprudences, un accord boloniais et une farce maastrichienne, il faut bien meubler un peu le vide européen. Non?

Alors que je te brexite, que je te brexite pas, que je te rebrexite-à-moitié-pas-tout-à-fait-maintenant-mais-bientôt-et-si-c’est-pas-vraiment-vraiment-ça-fera-quand-même-très-mal, etc. etc. Sauf qu’au fond du fond, c’est quoi l’enjeu? Les petits-fils de Margorille Thatcher ne pourront pas passer leurs masters à Toulon? Les films de Khyène Loach ne seront plus distribués à Venise? La sauce à la menthe sera bannie de La Tour d’Argent? Que pouic! L’enjeu, c’est juste le fric. Et pas un des 5 millions de woorking poor anglais ne verra son sort varier, et ça que ça brexite ou pas. Au final, il n’y aura que la City et ses banques pour être en émoi si ça casse. Alors, de vous à moi, qu’est-ce que ça peut nous fiche? Rien, bien sûr, mais au moins ça remplit ma rubrique…

Internationalement vôtre,

Renart

