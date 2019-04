NE: Manifestation pour le climat

Plus de 1’000 personnes ont défilé pour le climat à La Chaux-de-Fonds. Une pancarte disait «Il faudra choisir entre le profit et le climat», preuve, s’il en était besoin, que la réflexion d’une partie de la jeunesse va plus loin que la participation à une simple manif d’actualité! La maturité des jeunes est impressionnante et lorsque le président de l’UDC dit que les manifestations pour le climat sont une invention de la gauche et des médias, il se met un voile devant les yeux et démontre son inculture et son mépris.

Une partie des participantes et participants étaient des personnes plus âgées à l’image des «Grands-parents pour le climat», ce qui a réjoui les jeunes car l’élargissement de l’âge des manifestants démontre une reconnaissance et un engagement pour tenter l’impossible afin de circonscrire la plus grande menace qui pèse sur l’humanité.

La manifestation a été très populaire, aidée par un soleil réconfortant, décrétant à l’arrivée la poursuite des manifestations «jusqu’à ce qu’on nous entende!». La prochaine sera une grève mondiale pour le climat. Elle aura lieu le vendredi 24 mai, préparons-nous à y participer aussi massivement que possible