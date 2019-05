Le PdT en deuil: Hasta siempre Manu!

Lundi, cimetière de St-Georges, la section genevoise du Parti suisse du Travail rendait hommage à son responsable du Service social, Manuel Guichard, décédé à l’âge de 58 ans. La salle était bondée de camarades de tous horizons et de gens qui l’ont bien connu ou qui étaient reconnaissants de l’aide qu’il a pu leur apporter, à un moment ou à un autre. C’est René Ecuyer, ancien président du PdT, ex-député, qui fait l’éloge de notre camarade.

Il était sociologue de formation, ayant suivi les cours du célèbre professeur Jean Ziegler, présent également à la manifestation, une personnalité qui l’a marqué, impressionné. Elle fut certainement déterminante pour son engagement futur dans ses luttes pour le progrès social. Il a 20 ans quand il préside la Jeunesse socialiste, 20 ans quand il est élu au Grand Conseil, étant le plus jeune député dans un parlement, où il siège pendant une législature. La lutte sur le terrain parlementaire, ce n’est pourtant pas «son truc», il a besoin de bouger, il veut des résultats rapides. L’homme est davantage enthousiasmé par les luttes armées conduites par les forces populaires, anti-impérialistes en Afrique, en Amérique latine surtout. Le Chili, le Nicaragua, la Colombie, il en a adopté la culture. En 1999, il part en observateur dans les campements de guérilla des FARC-EP (Forces armées révolutionnaires de Colombie) au cœur de la région du Caguán, lors des négociations conduites avec le gouvernement de l’époque. Durant quelques années, il travaille à l’AVIVO, puis, depuis 10 ans, il assume la responsabilité du Service social du Parti du Travail. Membre du parti, il en est un élément actif et précieux pour toutes les manifestations, kermesses populaires, fêtes des peuples, campagnes de votations et d’élections. Il est du voyage à Paris, à la Fête de L’Humanité, à Lisbonne, à la fête d’Avante.

Fibre colombienne

Après l’intervention de René Ecuyer, c’est au tour du professeur Jean Ziegler, ancien rapporteur spécial auprès de l’ONU sur la question du droit à l’alimentation dans le monde, de rendre hommage à son élève, qu’il décrit comme un garçon intelligent, brillant. Il souligne combien il a apprécié l’engagement de Manu dans la bataille contre les oligarchies impérialistes. Et c’est au tour d’Alfredo Camelo, un ami de toujours de Manu, de lire un message de condoléances reçu la veille du parti colombien de la FARC (Force alternative révolutionnaire du commun). «Manuel a accompli un travail exceptionnel de recherche de soutien international lors des différentes tentatives que l’ex-guérilla des FARC-EP a menée pour concrétiser un accord de paix avec les gouvernements successifs de notre pays», souligne ce parti.

Et la voix et la musique de Raquel Bernal faisant chanter à l’auditoire le texte consacré au Comandante Che Guevara, puis d’autres chansons et l’Internationale, sous les applaudissements, ce qui n’est pas l’habitude dans cette chapelle.

Les hommages, les danses et chansons se sont poursuivis au siège du 25 Vieux-Billard jusque tard dans la soirée, en présence de très nombreux camarades et amis. Ainsi, Dora, la compagne de Manu, et la famille auront été bien entourés dans ce moment pénible