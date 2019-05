La Poste au centre des débats

Plusieurs centaines de personnes sont venues protester par un rassemblement devant l’Hôtel de ville de Baulmes dans le Jura-Nord Vaudois. Elles étaient munies d’une pétition de plus de mille signatures, qui demandait le maintien de leur office de Poste. Le district Jura -Nord Vaudois, qui compte pas moins de 73 communes, n’a plus que 14 offices de poste, et deux sont déjà dans le collimateur du géant jaune. Cette situation montre le désastre qu’ont commis les dirigeants de ce service public, qui prévoient de fermer encore un tiers des offices à partir de 2020 sur l’ensemble du pays.

Malgré les multiples manifestations, pétition communale ou cantonale, interventions dans les parlements, il y a comme une impression que cela n’a aucun ou peu d’effet. La Poste ferme, licencie, réorganise avec comme argument cette maudite soif de rentabilité, que ne devrait pas avoir un service public.

La commune de Milvignes dans le canton de Neuchâtel lance un appel à toutes les communes de Suisse pour se mobiliser contre la fermeture des offices de poste, pour le maintien d’un service postal public fort. Elle incite les communes à écrire une lettre au Conseil fédéral pour lui demander de reprendre sérieusement les choses en main, en stoppant l’hémorragie qui sévit depuis plusieurs années, et ainsi écouter la colère des communes, habitants et usagers. Il sera intéressant de voir combien de communes vont s’engager dans la démarche et quelle sera la réponse du Conseil fédéral.

La nouvelle Conseillère fédérale en charge de ce dossier, la socialiste Simonetta Sommaruga, aura-t-elle une position moins libérale que Doris Leuthard? Nous sommes en droit d’attendre un changement de cap et une réorganisation qui va dans le sens des communes, des citoyens, des usagers et des employés postaux.

Mais comment y croire quand nous apprenons dernièrement que le géant jaune fait appel à la Migros pour le dépôt et le retrait des colis dans pas moins de 300 filiales à travers la Suisse? Voilà un pas de plus qui va dans le sens de la destruction de nos services publics.

A n’en pas douter, ce dossier de la Poste va faire parler de lui pendant encore plusieurs mois, un thème qui pourrait être d’une certaine importance dans la campagne pour les fédérales de cet automne. Avec des questions centrales dans ce dossier: y a-t-il un pilote dans l’avion? Qui décide réellement de quoi? Y a-t-il une volonté des pouvoirs publics d’entendre le mécontentement général qui gronde dans la population face à la réorganisation du service postal? Et les actuels employés, quel avenir pour eux?