Un espace à la mémoire de Tilo Frey

Le POP défend depuis longtemps les droits humains. Notre section du Littoral étant formée de personnes d’origines diverses, elle a été particulièrement sensible à la question du changement de nom de l’Espace Louis Agassiz en Espace Tilo Frey à Neuchâtel. La décision de renommer la place découle en grande partie d’une interpellation présentée au Conseil communal il y a une année. Nos préoccupations concernant les diverses formes d’inégalités et d’exclusion ainsi que les interrogations sur l’héritage raciste lié à Louis Agassiz nous avaient en effet amené à demander en juin 2018 la pose de plaques explicatives renseignant sur les travaux racistes de ce scientifique dans les lieux publics lui rendant hommage. Cette interpellation a provoqué de vives réactions au sein de la population neuchâteloise et a suscité un large débat dans les médias.

Un théoricien du racisme

Tout au long du débat, tant au sein du Conseil général qu’avec le public, nous avons cependant eu de la peine à faire passer le message de la différence qui existe entre tenir des propos racistes, certes condamnables, et le fait d’être un théoricien du racisme, ce qui est nettement plus dangereux. Comme l’ont montré certains historiens, l’élaboration d’une théorie raciste s’est traduite par des actes qui ont justifié le racisme jusqu’à nos jours.

En tant que théoricien du racisme, Agassiz était favorable à l’eugénisme et il a contribué à donner bonne conscience aux dirigeants lors de la mise en place de politiques de ségrégation raciale aux États-Unis, en Afrique du Sud dans le troisième Reich. Par ailleurs, ce n’est pas seulement sur la base de valeurs d’aujourd’hui que nous jugeons le racisme d’Agassiz, mais bien à l’aune des valeurs défendues de son vivant par des professeurs et des personnalités contemporaines. Nous ne condamnons pas les «propos» d’une personnalité, mais bien les actes d’un scientifique et théoricien!

Différence entre histoire

Il n’était pas évident non plus d’expliquer la différence entre les faits historiques et les honneurs. Notre initiative a parfois été interprétée comme relevant de la volonté de modifier, voire d’effacer l’histoire! Mais l’histoire et les honneurs sont deux choses distinctes. Rappelons, par exemple, le retrait des titres honorifiques en janvier 2019 au généticien américain James Watson, prix Nobel en 1962, pour ses propos sur la soi-disant infériorité intellectuelle des Noirs. Nous pensons que les scientifiques que nous honorons devraient être des modèles à suivre.

Changer le nom de l’Espace Agassiz a une grande portée symbolique et sera sans aucun doute bénéfique pour l’université et pour la ville. Ce n’est pas un acte dérisoire, mais courageux qui vise à combattre toutes les théories racistes. Comme l’a bien compris le Conseil communal, la seule apposition d’une plaque explicative n’aurait pas eu d’incidence sur l’adresse postale de la Faculté des Lettres et Sciences humaines, qui serait restée encore longtemps entachée du nom de ce scientifique controversé. Ainsi, le remplacement du nom par celui de Tilo Frey est une décision plus adaptée.

De plus, il s’agit d’un geste de reconnaissance envers une femme métisse, engagée politiquement et qui représente un exemple à suivre. Cette reconnaissance est en accord avec la tradition neuchâteloise d’ouverture aux étrangers, par l’une des rares villes de Suisse où ceux-ci peuvent voter et être élus. Le Conseil communal rend ainsi un bel hommage à cette femme qui s’est battue, entre autres, pour l’égalité salariale, un combat toujours d’actualité. Pour la population de couleur de Neuchâtel et de Suisse, ce geste est un message fort qui signifie que nous sommes prêts à change d’attitude envers les minorités habitant sur ce territoire.