Label patrimoine mondial fêté

Demandez à un-e Lausannois-e quel est son patrimoine architectural, et il y a une bonne chance qu’il ou elle vous parle de la cathédrale, du château, des rives du lac ou de tel monument d’importance. Point commun de ce patrimoine: il attire les touristes, heureux et heureuses de se prendre en selfies pour montrer qu’ils et elles y sont allés.

Demandez à un-e Chaux-de-fonnier-ère quel est son patrimoine architectural, il ou elle vous répondra à coup sûr le «plan en damier» et l’architecture des maisons, qui se ressemblent toutes. C’est monotone, presque lassant, et ça n’attire que peu de touristes en comparaison, malgré l’inscription à au patrimoine mondial de l’Unesco.

Parce que le patrimoine architectural de la Chaux-de-Fonds, c’est plus que cela. Il se trouve à l’intérieur. Ici, dans le faux-marbre d’un escalier. Là, dans la décoration originale d’une salle de bain. Et là encore, dans un vieil atelier d’horlogerie conservé en l’état depuis des décennies. Ce patrimoine-là, vous ne le verrez probablement que très peu, voire jamais. La preuve: l’ancien architecte communal, en poste durant 40 ans, ne l’a toujours pas entièrement visité.

Le patrimoine raconte une histoire

Ce patrimoine, il est chez des particulier-ère-s. Des gens qui vivent, au quotidien, dans certains de ces lieux qui font les pépites architecturales de la ville. Et qui ont accepté d’ouvrir leurs portes à tout le monde, à l’occasion des dix ans de l’inscription à l’Unesco.

Alors certes, faire un selfie dans une salle-de-bain, ça rend moins bien que devant une cathédrale. Mais si ce qui vous intéresse, c’est réellement l’architecture et l’histoire qui l’accompagne, admettez qu’il y a de quoi être ému-e par cette histoire encore vivante au quotidien, et cachée des vagues de touristes, qui nécessite qu’on aille à sa rencontre pour se dévoiler. Ca se vend moins bien, mais ça n’en est pas moins intéressant.

Et le patrimoine, c’est joli, mais ça raconte surtout une histoire. En visitant une cathédrale, vous pouvez voir les magnifiques décorations payées avec l’agent des croyant-e-s (et parfois des contribuables). En visitant le château de Neuchâtel, vous verrez un bâtiment racontant l’histoire d’une présence autoritaire méprisant les Montagnons (ou, avant, l’histoire du canton aux mains de la Prusse). Et en visitant les murs de la Chaux-de-Fonds et du Locle, vous contemplerez des murs qui racontent l’histoire de gens simples, des prolétaires qui, un jour de 1848, ont décidé de se battre pour leurs droits et ont mené leur propre révolution. On l’oublie souvent, mais l’histoire du Canton de Neuchâtel ne peut se comprendre qu’à l’aune de ces événements, de ces gens, et de leur histoire.

Infos sur les fêtes à www.urbanisme-horloger.ch/