Canicules ou coquillages?

On peut se gausser des grèves sur le climat (qui sont à la grève ce que le Manneken Pis est au climat), n’empêche que nos étés connaissent leurs canicules. Après quelque dix ans d’exercices (chauffés) à blanc, l’OCIRT (Office cantonal d’inspection et des relations du travail) s’est dit qu’il valait p’t-être mieux prévoir quelque chose, histoire de pas paraître trop poule quand un travailleur tomberait dans les pommes.

Du coup cette année, l’OCIRT a sorti son grand jeu: courriers aux employeurs, procédures téléchargeables, cellule-spéciale-inter-services-de-l-administration-publique et tout le tintouin qui va avec. Il faut dire que couler du goudron ou trotter sous les réacteurs d’un boeing, ça fait déjà monter la température de plusieurs dizaines de degrés. Alors quand la météo vous annonce des plus que 35, même les casques ont besoin d’une glacière.

Démarre donc l’été et sa course au thermomètre. Sereins comme le piaf, travailleurs et syndicats se sont inscrits le numéro de l’OCIRT au dos de la patte. Mais quand les employés de l’aéroport décrochent leurs portables à la première alerte de MétéoSuisse, surprise: le contact de l’OCIRT censé leur répondre, soit la Doctoresse Mariechinchilla de Moraes Pires, est partie profiter du soleil sur les plages brésiliennes. La ligne verte sonne en boucle. Certains essaient alors de joindre la direction de l’OCIRT, mais on est en week-end et celle-ci botte en touche.

Bref: un peu comme l’alerte militaire d’un avion survolant la Suisse durant la pause des contrôleurs, l’OCIRT est certes mobilisée, mais sans sa «spécialiste» annoncée et seulement aux heures de bureau, qui plus est réduites durant les vacances d’été ou d’hiver. Soit hélas là où se situent les pics météo. Toutefois ne désespérons pas: s’il leur a fallu dix ans pour comprendre la nécessité d’une procédure, dix ans devraient suffire à l’OCIRT pour la rendre opérationnelle…

Administrativement vôtre,

Renart

* Chronique tenue tous les 15 jours par Yves Mugny, auteur de La Faute au loup (éd. Cousu Mouche),

www.yvesmugny.ch

www.facebook.com/Yves.Mugny.

Illustration: maou.ch