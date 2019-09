Une voix face aux médiocrités de ce monde

Un quatrième album (ou cinquième si l’on prend en compte Marre-Mots), pour cette artiste qui poursuit son parcours dans les territoires de la chanson. Avec son premier album Moi bordel (2009) dans lequel elle s’accompagnait à l’accordéon, elle s’était retrouvée étiquetée «Nouvelle chanson réaliste». Yoanna a largement démontré depuis qu’elle ne se laissait pas enfermer dans les catégories. Son album précédent était intitulé Princesse; elle nous revient en guerrière avec 2e sexe qui sort le 20 septembre.

Chanteuse concernée

Autrice, compositrice interprète, Yoanna se distingue par la qualité et l’originalité de ses textes et de ses musiques. Une écriture précise, acérée, pour chanter notre monde. Bien loin d’une chanson lisse, consensuelle et formatée, les textes de Yoanna nous renvoient des images de notre quotidien. Des chansons coup de poing pour tenter de nous réveiller de notre torpeur et notre lente léthargie. Yoanna est également musicienne et compositrice. Si elle n’a pas abandonné son accordéon, son instrument complice, elle fait maintenant appel à lui pour de nouveaux sons «des sons tordus, cassés avec des effets qui font que l’on ne reconnaît plus l’accordéon» confie-t-elle dans le dossier de présentation de l’album. «J’avais envie d’amener cet instrument connoté ringard, avec son côté poussiéreux et vieilles chansons françaises dans un univers plus urbain»; et le résultat est plutôt réussi.

Ce nouvel album a été réalisé avec la complicité du batteur Mathieu Goust, co-compositeur, et de Fred «Brain» Forestier à la réalisation. Avec 2e sexe, Yoanna revient avec un disque percutant! L’intitulé de l’album, titre également de l’une des chansons, elle l’emprunte à Simone de Beauvoir, écrivaine et grande figure du féminisme. Interprète libre et libertaire, Yoanna se revendique chanteuse «concernée» plutôt qu’«engagée».

Violence faite aux femmes

L’album s’ouvre avec Balance, sur les violences faites aux femmes: «Quelque soit le décor, il y a des loups dans tous les ports il y a des porcs un peu partout. Balance ton porc par-dessus bord». En marche!, le premier titre de l’album qui a été partagé sur les réseaux sociaux est une chanson «coup de poing» sur la monstruosité et la brutalité du pouvoir néo-libéral incarné entre autres par un certain Emmanuel Macron. «Debout, debout les traîne-savates, les tire-au-flanc, pas de solidarité, pas d’assistanat, mettez un costard et du parfum sous les bras / Travailler toujours plus dans le vent travailler dans le froid».

Au fil des quatorze chansons qui composent l’album elle nous livre tant un état des lieux de notre société que des thématiques plus intimistes.

Les titres sont évocateurs: Ni dieu ni maitre, Fondement, Pour une femme, Laissez-moi, Sorcière (en référence au livre Sorcières, la puissance invaincue des femmes de l’essayiste Mona Chollet).

Etat des lieux

Un album de chansons à textes pour nous toucher au cœur et nous interpeller sur notre «drôle» de monde. Avec son album Yoanna poursuit son exploration de nouveaux territoires, tant textuels que musicaux. Sa voix joue à merveille avec les rythmes et les mélodies pour nous faire entendre ses mots. 2e sexe fait, sans aucun doute, partie de ces albums à ne pas manquer!

A ce jour il n’y a pas encore de dates de concerts annoncées en Suisse Romande. Mais Yoanna mérite largement d’être programmée, car en plus d’être une autrice et compositrice de talent, elle est également une artiste avec une très très forte présence scénique.

Yoanna, 2e sexe, Matcha production, sortie le 20 septembre.

A commander sur le site de l’artiste: www.yoanna.fr